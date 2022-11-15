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Молодой педагог из Петрозаводска стала победителем номинации на всероссийском конкурсе

Новости. Общество
17:20, 07 Декабря 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Преподаватель физкультуры Кристина Рощина вошла в число победителей всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2022».

Как рассказали в администрации Петрозаводска. Учитель физкультуры городской школы № 5 Кристина Рощина стала одним из победителей XIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2022», проходившего в Саранске.

Всего в столице Мордовии соревновались 38 сильнейших педагогогв из нескольких регионов России. Кристина Рощина победила в номинации «За молодость и талант».

Кристина Рощина представляла Карелию в статусе лауреата XXVI республиканского конкурса «Учитель года Карелии — 2022» в номинации «Учитель здоровья».

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