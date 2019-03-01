Молодой петрозаводчанин хотел обогатиться с помощью игрушечного пистолета

На Древлянке задержали неудавшегося грабителя с игрушечным пистолетом, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 28 февраля сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску проводили оперативные мероприятия в микрорайоне Древлянка.

Правоохранители заметили подозрительного молодого человека, который выбежал из павильона микрозаймов. Полицейские остановили его чтобы прояснить ситуацию. Как выяснилось, несколькими минутами ранее данный гражданин зашёл в помещение и, угрожая кредитному специалисту предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать все деньги. Женщина наклонилась, чтобы достать наличные из сейфа. Грабитель подумал, что под столом она нажала тревожную кнопку, и бросился бежать.

По словам подозреваемого, 19-летнего петрозаводчанина, он заранее купил игрушечный пистолет, внешне похожий на огнестрельное оружие, и выбрал в отдалении стоящий кредитный павильон. С помощью крупной суммы, которую он надеялся получить, гражданин планировал улучшить своё материальное состояние.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ранее не судимый фигурант находится под стражей.