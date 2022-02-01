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Молодой поджигатель в районе Карелии отделался условным сроком

Новости. Криминал
08:40, 02 Февраля 2022
фото: © Pixabay

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Пряжинский районный суд не стал строго наказывать 21-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устраивал поджоги.

По версии следствия, в Пряжинском районе 21-летний местный житель в апреле 2021 года, находясь у себя в квартире в поселке Пряжа, распивал спиртные напитки со своими друзьями. После ухода собутыльников мужчина вышел в коридор дома, где у него возникло желание поджечь какой-нибудь предмет, в связи с чем из хулиганских побуждений он поджог связку проводов в электрическом щите, расположенном на одном из этажей многоквартирного дома, после чего скрылся.

В результате преступных действий в негодное для эксплуатации состояние была приведена линия электропередач дома, что повлекло невозможность эксплуатации жильцами на протяжении нескольких дней электрооборудования.

Спустя месяц обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджог хозяйственную постройку, принадлежащую местному жителю. В результате огнем были уничтожены два велосипеда, лыжи, бензиновый триммер, чем причинил ему ущерб на общую сумму более 26 тысяч рублей.

Пряжинский районный суд квалифицировал действия подсудимого как хулиганские.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, добровольно возместил имущественный ущерб, пояснил, что желание что-нибудь поджечь вызвано состоянием алкогольного опьянения.

По совокупности преступлений судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1,5 года, а также взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в размере 22 275 рублей.

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