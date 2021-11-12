Молодой рецидивист в Петрозаводске попался на краже бритвенных кассет

Как выяснилось, молодой человек украл их не для того, чтобы бриться, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже, совершенной в одном из магазинов города. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения: неизвестный взял с витрины несколько упаковок с кассетами для бритв, спрятал их в сумку и покинул магазин. Ущерб составил почти 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель карельской столицы. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что продал похищенное.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.