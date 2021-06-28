Молодой рецидивист в Петрозаводске стащил рюкзак с витрины магазина

Петрозаводчанин променял похищенное на алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель магазина одной из крупных торговых сетей. Он сообщил, что неизвестный украл с витрины рюкзак стоимостью 4 тысячи рублей. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска нашли виновного — 22-летнего ранее судимого местного жителя.

Молодой человек дал признательные показания и рассказал стражам правопорядка, что продал рюкзак. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и продукты питания.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража», молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы.