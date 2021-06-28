Реклама
Прислать новость
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО) 6
28.06.2021 19:52
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Сегодня 13:55
Дорожные работы на улице Куйбышева в Петрозаводске будут вестись в три смены 7
28.06.2021 19:38

Молодой рецидивист в Петрозаводске стащил рюкзак с витрины магазина

Новости. Криминал
17:40, 29 Июня 2021
фото: © pxhere

Петрозаводчанин променял похищенное на алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель магазина одной из крупных торговых сетей. Он сообщил, что неизвестный украл с витрины рюкзак стоимостью 4 тысячи рублей. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска нашли виновного — 22-летнего ранее судимого местного жителя.

Молодой человек дал признательные показания и рассказал стражам правопорядка, что продал рюкзак. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и продукты питания.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража», молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга

Чтиво

Сегодня 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 2
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»