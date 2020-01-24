Молодой водитель на "семерке" устроил лобовое столкновение на трассе в Карелии

В Сегежском районе 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ" вылетел на встречную полосу трассы "Кола", где произошло столкновение.

Авария произошла в пятницу, 24 января, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 18:05 на 704 км. (+620 м) автодороги "Кола" в Сегежском районе 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ 210740" не справился с управлением и допустил занос с выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным автомобилем "DAF" в составе с полуприцепом "KRONE".

В результате ДТП водитель "ВАЗ 210740" получил травмы. Пострадавший госпитализирован в Сегежскую ЦРБ.