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Молодой водитель на "семерке" устроил лобовое столкновение на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:42, 25 Января 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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В Сегежском районе 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ" вылетел на встречную полосу трассы "Кола", где произошло столкновение.

Авария произошла в пятницу, 24 января, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 18:05 на 704 км. (+620 м) автодороги "Кола" в Сегежском районе 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ 210740" не справился с управлением и допустил занос с выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным автомобилем "DAF" в составе с полуприцепом "KRONE".

В результате ДТП водитель "ВАЗ 210740" получил травмы. Пострадавший госпитализирован в Сегежскую ЦРБ.

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