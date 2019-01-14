Молодой водитель УАЗ "буханка" перевернулся на трассе

В Пряжинском районе УАЗ "буханка" перевернулся в кювет, пострадал водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 13 января в 12:30 в Пряжинском районе на 66 км автодороги "Петрозаводск-Суоярви" 23-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате происшествия мужчина получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.