Молодой водитель УАЗ "буханка" перевернулся на трассе

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В Пряжинском районе УАЗ "буханка" перевернулся в кювет, пострадал водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье 13 января в 12:30 в Пряжинском районе на 66 км автодороги "Петрозаводск-Суоярви" 23-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате происшествия мужчина получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
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