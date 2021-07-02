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Молодой водитель в Карелии разбил битой автомобиль, обогнавший его на дороге

Новости. Криминал
11:15, 03 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Олонце 20-летний водитель не смог пережить, что его обогнали на дороге, и с помощью биты восстановил оскорбленное самолюбие, повредив чужой автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

Июньским вечером 21-летний житель Олонецкого района возвращался домой на личном автомобиле. На одном из участков дороги он обогнал машину, водителю которой этот манёвр не понравился. Оскорбленный обгоном 20-летний юнец догнал опередивший его автомобиль и перегородил ему дорогу.

Между участниками дорожного движения начался конфликт. От слов оскорбленный обгоном водитель перешёл к действиям: взял биту и разбил ею две фары, зеркало заднего вида, а также лобовое и боковое стёкла чужого автомобиля, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания и обязался возместить причинённый материальный ущерб в размере 9,5 тыс. рублей, который для пострадавшего является значительным.

Полиция Карелии напоминает жителям региона: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – уголовно-наказуемое деяние. В данном случае максимальная санкция по инкриминируемой фигуранту статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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