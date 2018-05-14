Молодой житель Карелии опалил лицо и волосы, сжигая на даче мусор

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В поселке Сяпся Пряжинского района 34-летний местный житель получил ожоги, сжигая мусор на даче, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшее воскресенье, 13 мая, вечером в поселке Сяпся Пряжинского района 34-летний мужчина решил сжечь мусор на даче, используя бензин для розжига.
В результате, нарушив правила безопасности, молодой мужчина получил ожоги 1-й степени лица, предплечий, нижней части плеча и ушных раковин на площади 6,5% тела.
Пострадавший с ожогами был доставлен в районную больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.
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