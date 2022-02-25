Молодой житель Карелии попытался совершить акт самосожжения, а потом набросился на полицейских

Житель Карелии облил себя и дом матери горючей жидкостью и пригрозил сжечь, а затем избил подоспевшего полицейского, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия и оскорблении по отношению к представителю власти.

Как следует из материалов уголовного дела, 25-летний обвиняемый в июне 2021 года приехал в село Заозерье с компанией знакомых проведать мать. Но женщина не пустила сына в дом, поскольку он был очень пьян.

Тогда молодой человек попытался выломать дверь и разбить стекла, а затем облил себя и стены дома горючей жидкостью и пригрозил сжечь себя. Очевидцы вызвали полицию.

Сотрудники ППС решили задержать агрессивного молодого человека. Но тот начал оказывать сопротивление, обматерил полицейских и ударил одного из них ногой по лицу.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину и принес извинения потерпевшим.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Прионежский районный суд, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.