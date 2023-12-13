Молодой житель Карелии пошел на преступление, помогая аферистам

Юноша из Сортавалы знал об ответственности, но хотел заработать денег, сообщили в МВД Карелии.

В отделения полиции сразу трех районов Карелии, Сортавальского, Питкярантского и Суоярвского, поступили заявления от местных жителей, у каждого из которых обманом выманили от 100 до 200 тысяч рублей.

Проходило все по одной известной схеме. Пожилому человеку сообщали, что его родственник якобы попал в ДТП, и требовали срочно оплатить «лечение пострадавшего». За собранными наличными приезжал курьер.

Одного такого курьера задержали в Питкяранте. Он успел забрать деньги у пенсионерки и перевести подельникам, оставив немного себе в качестве оплаты.

В полиции подозреваемый, 23-летний житель Сортавалы, признал вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что нашёл подработку в интернете, знал о том, что это попадает под действие уголовной статьи, но был уверен, что не попадется. Нанесенный потерпевшим ущерб ему придется возместить.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства преступлений, возбуждены уголовные дела о мошенничестве.