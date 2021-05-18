Молодой житель Карелии потерял все деньги, пытаясь продать старую обувь

Молодой человек искал нового хозяина своим старым кроссовкам, но нашел лишь обман в интернете, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 18-летний житель Прионежского района. Он рассказал, что неизвестные обманом похитили у него 12 тысяч рублей.

Молодой человек решил найти нового хозяина своим старым кроссовкам. Он разместил соответствующую информацию на одном из популярных сайтов объявлений. Желающего приобрести товар за 2 тысячи рублей долго ждать не пришлось. Потенциальный покупатель написал продавцу в мессенджере.

Согласовав все нюансы, в том числе доставку, собеседник прислал ссылку якобы для получения оплаты. Житель Прионежья перешёл по ней, ввёл данные своей банковской карты, а также код из СМС. После этого с его счёта были списаны все накопления, а заказчик перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту стражи порядка проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок через интернет и просит никогда не переходить по подозрительным ссылкам, которые собеседники отправляют якобы для совершения покупки. Ни в коем случае нельзя вводить на неизвестных ресурсах реквизиты банковских карт, ПИН-коды и пароли из С. С. Если собеседник просит выполнить вышеуказанные действия, необходимо прекратить общение.