Молодой житель Карелии прогулял деньги отца-вахтовика

В Суоярви сын украл у отца 15 тысяч рублей и прогулял их в Петрозаводск, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции Суоярви поступило заявление от местного жителя. Вернувшись с вахты, мужчина обнаружил, что из его квартиры пропали 15 тысяч рублей. Деньги хранились в серванте, который закрывается на ключ.

Полицейские, осмотрев квартиру, следов взлома на дверях не нашли. Выяснилось, что во время отсутствия хозяина в квартире временно проживал его 25-летний сын, но до приезда родителя он съехал.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Молодой человек признался, что взломал шкаф, в котором отец хранил сбережения, и взял оттуда часть денег. Затем уехал в Петрозаводск и хорошо отдохнул.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи.