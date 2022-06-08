Молодой житель Петрозаводска зарезал собутыльника и потерял свободу на 8 лет

Суд Петрозаводска отправил за решетку 33-летнего петрозаводчанина, который во врем пьянки убил собутыльника, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 5 декабря 2021 года 33-летний мужчина с приятелями распивал спиртное в квартире дома в Петрозаводске. Между двумя участниками пьяной посиделки произошел конфликт, в результате которого подсудимый взял нож и нанес собутыльнику множественные удары, которые оказались смертельными.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Петрозаводского городского суда 33-летнему петрозаводчанину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.