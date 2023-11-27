Молодую жительницу Кондопоги приговорили к принудительным работам

Городской суд посчитал допущенные 22-летней девушкой нарушения злостными.
Кондопожскоий городской суд Карелии удовлетворил представление в отношении 22-летней кондопожанки: неотбытое наказание по приговору суда в виде исправительных работ заменили на наказание в виде принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства, сообщили в пресс-службе инстанции.
В источнике отметили, что основанием для замены наказания явилось то, что осужденная неоднократно не являлась на работу, а также в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин. На момент рассмотрения представления осужденная к отбыванию наказания не приступила.
Учитывая обстоятельства дела, суд посчитал допущенные нарушения отбывания наказания злостными.
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