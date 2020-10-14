Молодые автолюбители в Карелии чаще попадают в ДТП, чем пенсионеры

ГИБДД Карелии опубликовала статистику по ДТС с участием молодых и пожилых водителей после недавних аварий, которые произошли на дорогах республики по вине пенсионеров.

Так, в октябре в 5 ДТП, которые устроили пожилые водители, пострадали 7 человек и 3 погибли.

Всего с начала года в Карелии водители старше 65 лет совершили 47 ДТП, в которых травмированы 60 человек, погибли 9 человек (каждая шестая смерть на дороге).

Большинство аварий по вине возрастных водителей совершено в Петрозаводске (в 18 ДТП пострадали 22 человека, 2 погибли).

Однако все познается в сравнении. Так, к примеру, молодые водители в возрасте от 18 до 30 лет с начала года совершили 133 ДТП, в которых 170 участников движения были травмированы, 17 погибли (фактически, каждая третья смерть на дороге).

Как отметили в ГИБДД республики, ограничений по возрасту для управления автотранспортом нет. Состояние здоровья водителя определяет медицинская комиссия, после прохождения которой выдается справка установленного образца и последующего допуска к управлению автомобилем.



Водитель, работающий по найму, в организации должен проходить медосмотр у штатного медицинского работника перед каждым рейсом.

Возрастные водители, в большинстве, осторожны и предусмотрительны, имеют большой водительский стаж и практический опыт вождения. При этом медики отмечают, что у человека пенсионного возраста снижается внимание, наблюдается заторможенность реакции, и другие возрастные изменения. Утрата жизненно важных функций является одной из причин, по которой полноценно контролировать дорожную обстановку водителю в возрасте становится сложно.



