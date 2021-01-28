Молодые летчики-истребители летали над Ладожским озером при плохой погоде (ВИДЕО)

Летчики истребителей Су-35С авиаэскадрильи Западного военного округа в Карелии совершили полеты над Ладогой, сообщили в Минобороны России.

Летчики истребителей Су-35С авиаэскадрильи Западного военного округа в Карелии, - выпускники 2020 года, выполнили первые в этом периоде обучения полёты над Ладожским озером. Об этом сообщили в Минобороны России.



Особое внимание при выполнении плановых полетов было уделено взлету и посадке при боковом ветре, низком пороге видимости, а также возможности обледенения при заходе на посадку, пояснили в военном ведомстве. Каждую из нештатных ситуаций летный состав полка отработал на симуляторах.