Молодые люди на иномарке врезались в дерево под Петрозаводском

В Прионежском районе участникам ДТП пришлось выпрыгивать из горящего авто, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 18 июля, в 2.30 в Прионежском районе, на 1 км автодороги "Петрозаводск-Суоярви", 20-летний водитель автомобиля Lifan неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на дерево.

После наезда автомобиль загорелся, водитель и два пассажира покинули салон автомобиля.

В результате происшествия пассажиры, молодые мужчины 21 года и 19 лет, получили травмы.