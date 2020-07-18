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18.07.2020 15:30

Молодые люди на иномарке врезались в дерево под Петрозаводском

Новости. Происшествия
10:48, 19 Июля 2020
фото: © REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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В Прионежском районе участникам ДТП пришлось выпрыгивать из горящего авто, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 18 июля, в 2.30 в Прионежском районе, на 1 км автодороги "Петрозаводск-Суоярви", 20-летний водитель автомобиля Lifan неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на дерево.

После наезда автомобиль загорелся, водитель и два пассажира покинули салон автомобиля.

В результате происшествия пассажиры, молодые мужчины 21 года и 19 лет, получили травмы.

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Комментарии

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grisha
2020-07-19 10:55:36
Только одна поправка. Не мужчины пока. Недоросли.
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