Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роспотребнадзор ввел масочный режим (СРОЧНО) 7
Сегодня 10:40
Названы причины, по которым будут изымать землю у неэффективных собственников в Карелии 5
26.10.2020 14:22
"С гражданами нужно разговаривать!" 2
Сегодня 09:29
Появилось видео, как автомобиль сбил 11-летнего мальчика в Петрозаводске 1
26.10.2020 14:00
Легковой автомобиль "затерло" между фурой и автобусом у заправки в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
26.10.2020 13:02

Молодые люди, ворующие алкоголь из магазина Петрозаводска, попали в объектив камеры наблюдения (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:44, 27 Октября 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
Загрузка...

Камера в магазине Петрозаводска сняла, как молодые люди совершают кражу, теперь их ищет полиция, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №1 в Петрозаводске устанавливают личности и местонахождение граждан, запечатленных на видео, которые подозреваются в хищении из магазина. Кража произошла 14 октября в районе проспекта Первомайский.

Всех, кто узнал граждан, запечатленных на видео, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-911-433-62-50, +7-981-405-70-89, +7-931-701-11-52.

Конфиденциальность гарантируется.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-10-27 12:45:06
Пока чипы, подсоединённые к электрошокерам, им в башку не вкрутите, так и будете мучиться. Ещё можно "Преступление и наказание" заставить прочитать, но это уже фантастика.
кир
2020-10-27 12:18:16
Наши люди.
Михаил
2020-10-27 12:13:32
В "Пятерочке" на Невского-Правды кассирша мне показала парня,который у них подворовывает и продукты и алкоголь, ради смеха прошёлся за ним ,он со своим рюкзаком повернул к отделочникам на Гюллинга, где приставам бывшее общежитие отдали, теперь там ремонт,скорей всего приезжие...
Кассирша жаловалась, что нЕкому за ворами следить... видео нет....
ppppp
2020-10-27 12:09:56
Я извиняюсь, а зачем система видеонаблюдения в торговом зале, если за камерами никто не наблюдает?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 2
Сегодня 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
Сегодня 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Заслуженный врач Карелии считает, что эпидемия коронавируса достигнет своего пика зимой.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
23.10.2020 12:45
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»