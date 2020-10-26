Молодые люди, ворующие алкоголь из магазина Петрозаводска, попали в объектив камеры наблюдения (ВИДЕО)

Камера в магазине Петрозаводска сняла, как молодые люди совершают кражу, теперь их ищет полиция, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №1 в Петрозаводске устанавливают личности и местонахождение граждан, запечатленных на видео, которые подозреваются в хищении из магазина. Кража произошла 14 октября в районе проспекта Первомайский.

Всех, кто узнал граждан, запечатленных на видео, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-911-433-62-50, +7-981-405-70-89, +7-931-701-11-52.

Конфиденциальность гарантируется.