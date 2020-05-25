Молодые мамы "не поделили" детскую коляску в Петрозаводске

На прошлой неделе в полицию обратилась 32-летняя жительница одного из общежитий, сообщили в МВД Карелии.

У женщины пропала детская коляска стоимостью семь тысяч рублей, которая хранилась в подъезде.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя соседка заявительницы по дому, проживающая двумя этажами выше.

Выяснилось, что нарушительница тоже воспитывает малолетнего ребенка. В один из дней она отправилась с ним на прогулку и по пути увидела коляску, которой решила воспользоваться. В итоге возвращать ее на место не стала и оставила себе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии дважды заплатила за детскую коляску.