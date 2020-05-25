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Молодые мамы "не поделили" детскую коляску в Петрозаводске

Новости. Криминал
16:19, 25 Мая 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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На прошлой неделе в полицию обратилась 32-летняя жительница одного из общежитий, сообщили в МВД Карелии.

У женщины пропала детская коляска стоимостью семь тысяч рублей, которая хранилась в подъезде.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя соседка заявительницы по дому, проживающая двумя этажами выше. 

Выяснилось, что нарушительница тоже воспитывает малолетнего ребенка. В один из дней она отправилась с ним на прогулку и по пути увидела коляску, которой решила воспользоваться. В итоге возвращать ее на место не стала и оставила себе. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии дважды заплатила за детскую коляску.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-25 16:54:07
Не знаю до сих пор баб. Дуры они или хитрющие, когда надо ребёнка зачать?
новый
2020-05-25 16:53:29
Нефиг подъезд захламлять. Достали уже эти мамочки и велосипедисты. Храните свой хлам у себя в квартире.
Гость
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