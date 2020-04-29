Жительница Карелии дважды заплатила за детскую коляску

В полицию Пряжинского района обратился 40-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что его жена стала жертвой аферистов.

Как выяснилось, женщина хотела приобрести детскую коляску и в одной из групп популярной социальной сети нашла хороший вариант. Цена товара вместе с доставкой составляла всего 8,5 тысячи рулей. Жительница Карелии связалась с продавцом. Та попросила заплатить всю сумму сразу. Покупательница перевела деньги, но собеседница сообщила, что не получила их, и рекомендовала воспользоваться услугой техподдержки на том же сервисе. В итоге, с карты потерпевшей сумма оплаты за коляску была списана еще раз. Таким образом, она потеряла 17 тысяч рублей. Вскоре объявление о продаже, а также вся переписка исчезли из сети.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении покупок через интернет.

Ранее пожилой житель Карелии, мечтавший об игровой приставке, перевел мошеннику 17 тысяч рублей.