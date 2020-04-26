Пожилой житель Карелии, мечтавший об игровой приставке, перевел мошеннику 17 тысяч рублей

В полицию Беломорского района поступило заявление 59-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что на популярной торговой площадке нашел предлагаемую к продаже игровую приставку по привлекательной цене.

Беломорчанин написал продавцу, и тот попросил предоплату в размере пяти тысяч рублей. Эта сумма была нужна для того, чтобы снять товар с продажи, а также оплатить расходы по доставке.

Пенсионер совершил перевод, но обещанного не получил. Продавец попросил перевести ему еще две тысячи рублей. Житель Беломорска вновь совершил перевод. Однако посылка вновь не была отправлена, а продавец в третий раз попросил покупателя перевести ему оставшуюся часть суммы – 10 тысяч рублей.

После очередного перевода продавец отключил телефон.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Петрозаводска остерегался мошенников, но все равно отдал им деньги.