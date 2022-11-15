Молодые рецидивисты на севере Карелии «заработали» себе новые сроки в дачном кооперативе

Уголовное дело сразу по двум кражам рассмотрел суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу о кражах.

Как установило следствие, двое жителей Костомукши, 23 и 25 лет, ранее неоднократно судимые, в ночь на 22 июля ломом взломали дачный дом в одном из кооперативов и вытащили оттуда электрический триммер, а также обрезали провода электроприборов. Ущерб, нанесенный пенсионерке, хозяйке дачи, был оценен в 7 тысяч рублей.

В ту же ночь молодые люди проникли в баню на соседнем участке, вынеся оттуда бытовую технику на 9, 5 тысячи рублей.

Суд назначил одному из обвиняемых 4, а другому — 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.