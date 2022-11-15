Реклама

Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
На пешеходном переходе в Петрозаводске сбили человека, переходившего на «зеленый» (ВИДЕО)
07.12.2022 12:58

Молодые рецидивисты на севере Карелии «заработали» себе новые сроки в дачном кооперативе

Новости. Криминал
08:05, 08 Декабря 2022
фото: Pixabay

Новости партнеров

Уголовное дело сразу по двум кражам рассмотрел суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу о кражах.

Как установило следствие, двое жителей Костомукши, 23 и 25 лет, ранее неоднократно судимые, в ночь на 22 июля ломом взломали дачный дом в одном из кооперативов и вытащили оттуда электрический триммер, а также обрезали провода электроприборов. Ущерб, нанесенный пенсионерке, хозяйке дачи, был оценен в 7 тысяч рублей.

В ту же ночь молодые люди проникли в баню на соседнем участке, вынеся оттуда бытовую технику на 9, 5 тысячи рублей.

Суд назначил одному из обвиняемых 4, а другому — 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2022, 13:15
Магнитная буря может повлиять на работу мобильных телефонов в ближайшие дни
03.12.2022, 20:30
Эксперты рассказали, что ждет российскую валюту в декабре
06.12.2022, 17:14
Министр внутренних дел Карелии пожелал успехов новому начальнику УМВД Петрозаводска
04.12.2022, 08:30
Волна гриппа накрыла Карелию – болеют дети
04.12.2022, 16:45
Почти половина жителей Петрозаводска сознательно отказывается от телефонов и интернета
06.12.2022, 06:45
Как лечить грипп – 9 советов

Аналитика

07.12.2022 16:47
Коммунальный разбор
Тепло без паспорта
Около 30% муниципалитетов Карелии не имеет паспортов готовности к отопительному сезону. Чем это грозит жителям республики?
Здоровый климат. Почему в «Социальных аптеках» задерживаются надолго
07.12.2022 14:06
Законное обогащение
06.12.2022 09:42
Как лечить грипп – 9 советов
06.12.2022 06:45
«Ты меня уважаешь?»: оппозиционные депутаты обиделись на игнор в парламенте
02.12.2022 16:42
«Храм, который я должен восстановить»
02.12.2022 10:12
«Почему одному можно пряник, а другому нельзя?»
28.11.2022 17:18
Вся аналитика

Чтиво

01.12.2022 12:16
Личное мнение
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
Известный предприниматель Карелии Вадим Маркелов прокомментировал претензии к одной из его компаний со стороны налоговой и прокуратуры.
Человек с другой планеты
29.11.2022 11:10
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
14.11.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.