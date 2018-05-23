Молодые ученые из Карелии получат гранты президента России

Определены победители конкурсного отбора грантов для государственной поддержки молодых российских ученых, сообщает стратегическое агентство "Северо-Запад".

Всего по итогам конкурса гранты президента РФ получат 72 молодых ученых, ведущих работу на Северо-Западе. Среди них 54 кандидата, девять докторов наук и девять представителей научных школ. Лидерство по итогам конкурса на Северо-Западе традиционно занимает Санкт-Петербург, в его зачете 59 грантов.

Молодые ученые из Карелии завоевали по итогам конкурса два гранта. Столько же сертификатов на право их получения будет вручено представителям Вологодской области. По одному гранту – представителям Ленинградской и Калининградской областей.

В Карелии свидетельства на получение грантов получат: Вячеслав Баклагин (федеральный исследовательский центр КарНЦ РАН) и Павел Будник (Петрозаводский государственный университет).