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Молодые жители Карелии в поисках вакансий готовы работать с компьютером, но не с людьми

Новости. Экономика
09:57, 21 Июля 2022
фото: © iStock

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Эксперты сервиса hh.ru изучили тысячи резюме молодых жителей Карелии и выяснили, какие навыки помогают им искать работу.

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников  HeadHunter проанализировали более четырех с половиной тысяч резюме соискателей моложе 35 лет в Карелии и выяснили, какие навыки помогают им находить работу и что от них ждут потенциальные работодатели.

Прежде всего, молодые специалисты в Карелии отмечают у себя умение работать на ПК — этот навык указан в 18% резюме. Навык работы в команде отметили у себя 17% начинающих местных соискателей. Еще 9% соискателей признались в наличии организаторских способностей.

Работать с большим объемом информации, по собственному признанию, умеют 8% молодых специалистов. По 7% указали навык делового общения и ведение деловой переписки. У 6% есть водительское удостоверение категории В. Кроме того, в число наиболее распространенных умений попали  навык управления персоналом и знание английского языка.

При этом работодатели хотели бы видеть у молодых специалистов умение работать в команде, грамотную речь, навыки работы с компьютером, хорошо развитые коммуникативные навыки, в том числе умение общаться в деловом стиле, навыки продаж, организаторские навыки, а также готовность учиться и развиваться в выбранном деле.

Характерно, что востребованные у работодателей компетенции, такие, как  «навыки продаж» и «работа с кассой», встречаются лишь в 4% и 1% резюме молодых соискателей региона соответственно.  Навык «работа с людьми» за последний месяц вообще не упоминался в резюме молодых соискателей.

«Работодатели все чаще ориентируются не только на „жесткие“, профессиональные, навыки молодых кандидатов (например, знание специализированных бухгалтерских или инженерных программ, наличие определенного опыта работы), но и на „мягкие“, связанные с коммуникабельностью и готовностью учиться. Поэтому важно „подтягивать“ и те, и другие. В последние годы растет важность цифровых навыков, ведь умение пользоваться основными программами пригодится специалистам всех уровней — от „белых воротничков“ до рабочих и продавцов. И, конечно, очень востребованы сотрудники с навыками продаж — сюда входит и умение вести переговоры, и владение техниками активных продаж, и клиентоориентированность», — прокомментировала получившиеся результаты Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

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