Молодых людей без судимостей приглашают на службу в Росгвардию в Карелии

Открыт набор на службу во вневедомственную охрану Управления Росгвардии по республике.

Для службы во вневедомственной охране к кандидатам предъявляются следующие требования:

- наличие образования не ниже среднего (полного);

- возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;

- способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

В Управлении будущим росгвардейцам гарантируют:

- стабильная и своевременная заработная плата;

- социальные гарантии;

- медицинское обеспечение;

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;

- бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Более подробную информацию о поступлении на службу вы можете узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.