Молодых людей без судимостей приглашают на службу в Росгвардию в Карелии

Открыт набор на службу во вневедомственную охрану Управления Росгвардии по республике.
Для службы во вневедомственной охране к кандидатам предъявляются следующие требования:
- наличие образования не ниже среднего (полного);
- возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;
- способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
В Управлении будущим росгвардейцам гарантируют:
- стабильная и своевременная заработная плата;
- социальные гарантии;
- медицинское обеспечение;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;
- бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.
Более подробную информацию о поступлении на службу вы можете узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание