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Молокозаводы оценили риск дефицита молочной продукции в магазинах Карелии

Новости. Общество
13:53, 18 Октября 2021
фото: АО "Олонецкий молочный комбинат"

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Два основных производителя молочной продукции в Карелии — «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» — неоднозначно оценивают последствия конфликта с поставщиками молока.

Свое мнение они высказали на брифинге по итогам переговоров с совхозами «Ильинский» и «Мегрега». На совещании обсуждались вопросы, связанные с сокращением поставок сырого молока на молокозаводы.

Руководители предприятий ответили на вопрос, приведет ли это к дефициту молочной продукции в магазинах, и пора ли покупателям запасаться впрок этими продуктами.

«Запасаться, я не знаю — стоит или не стоит, но то, что перебои будут, это точно. До тех пор, пока поставки не возобновятся в полном объеме в соответствии с заключенными договорами», — предупредила руководитель «Олонецкого молочного комбината» Галина Ширшина.

Исполнительный директор АО «Славмо» Анатолий Булдаков назвал такую постановку вопроса некорректной.

«Мы в обязательном порядке должны выполнить обязательства по муниципальным контрактам по обеспечению молочными продуктами детских садов… И эту работу мы сейчас ведем, она у нас не срывается. Второй момент. С учетом того, что у нас есть достаточно серьезные договорные отношения с федеральными сетями, мы направляем нашу продукцию именно в федеральные сети для того, чтобы снизить тот возможный негативный, в том числе судебный, порядок разбирательства по невыполнению соответствующих заявок. Говорить о том, что запасаться или не запасаться, это, наверное, неправильная постановка вопроса», — сказал Булдаков.

О результатах переговоров читайте в статье «Это вопрос выживания».

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