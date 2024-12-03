«Легковушку отбросило и протащило»: момент смертельной аварии под Петрозаводском попал на видео

Видеорегистратор одного из автомобилистов зафиксировал момент страшного ДТП в Прионежье.
Подробности смертельного ДТП, а также видеозапись, которая запечатлела момент трагедии, опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП с участием легкового автомобиля BMW и седельного тягача Scania с полуприцепом произошло в воскресенье, 1 декабря, в 14.30 на 421 километре трассы «Кола», в районе пересечения с Пряжинским шоссе на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, уточнили в источнике.
Легковой автомобиль выезжал с Пряжинского шоссе на трассу «Кола», совершая левый поворот. В это же время автопоезд двигался по трассе в прямом направлении, в сторону Мурманска по главной дороге. Автомобили столкнулись.
От столкновения легковой автомобиль отбросило вправо и протащило вдоль левого борта автопоезда. Водитель погиб на месте.
Видеорегистратор очевидца записал момент ДТП.
Напомним, прокуратура взяла под контроль смертельное ДТП под Петрозаводском.
Спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП. Пресс-служба МЧС опубликовала фото с места смертельной аварии.
Ранее в Госавтоинспекции Карелии назвали причину дорожной аварии со смертельным исходом. Так, 54-летний водитель за рулем легкового автомобиля BMW, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Scania под управлением 37-летнего водителя. В результате автомобили столкнулись. Водитель BMW скончался на месте происшествия, пассажир легкового авто получила травмы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание