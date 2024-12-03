«Легковушку отбросило и протащило»: момент смертельной аварии под Петрозаводском попал на видео

Видеорегистратор одного из автомобилистов зафиксировал момент страшного ДТП в Прионежье.

Подробности смертельного ДТП, а также видеозапись, которая запечатлела момент трагедии, опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП с участием легкового автомобиля BMW и седельного тягача Scania с полуприцепом произошло в воскресенье, 1 декабря, в 14.30 на 421 километре трассы «Кола», в районе пересечения с Пряжинским шоссе на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, уточнили в источнике.

Легковой автомобиль выезжал с Пряжинского шоссе на трассу «Кола», совершая левый поворот. В это же время автопоезд двигался по трассе в прямом направлении, в сторону Мурманска по главной дороге. Автомобили столкнулись.