Прокуратура взяла под контроль смертельное ДТП под Петрозаводском

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП со смертельным исходом в Прионежском районе.

Прокуратура Прионежского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 1 декабря около 15 часов на 421 километре федеральной трассы «Кола».

Там столкнулись легковой и грузового автомобили. В дорожной аварии погиб водитель легкового автомобиля.



На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор района Мирослав Бондаренко.



Установление всех обстоятельств и устранение последствий аварии контролирует прокуратура.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП. Пресс-служба МЧС опубликовала фото с места смертельной аварии.

Ранее в Госавтоинспекции Карелии назвали причину дорожной аварии со смертельным исходом.