Появились фото с места смертельной аварии под Петрозаводском

Спасатели опубликовали кадры страшной аварии в Прионежском районе.
Телеграм-канал МЧС Карелии опубликовал фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло 1 декабря, в 15.31на 422 километре трассы «Кола».
Напомним, в столкновении грузового и легкового автомобиля.
погиб 1 человек, водитель легковушки.
От МЧС Карелии для ликвидации ДТП привлекались 6 человек.
Ранее в Госавтоинспекции Карелии назвали причину дорожной аварии со смертельным исходом.
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