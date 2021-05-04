«Моральные уроды вываливают мусор»: жители города в Карелии жалуются на стихийную свалку (ФОТО)

Пользователи соцсети из Медвежьегорская сообщают, что в их районе образуется новая свалка мусора.

Об этом сообщается в паблике «Медвежьегорск Online».

«Интересно, кто разрешил свозить снег на поля около щебзавода. Приедьте и посмотрите, что за помойка теперь там. Но это треть беды. Какие-то моральные уроды вываливают теперь там строительный мусор. Когда же всë-таки поставят там камеру или фотоловушку, чтобы штрафовать этих нелюдей. Вся дорога до Лазарь-лампи завалена этим мусором, так теперь ещё и на полях свалку устраивают!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вандалы сожгли мусорный контейнер в микрорайоне Петрозаводска.