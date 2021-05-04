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«Моральные уроды вываливают мусор»: жители города в Карелии жалуются на стихийную свалку (ФОТО)

Новости. Общество
09:10, 05 Мая 2021
фото: Медвежьегорск Online / ВК
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Пользователи соцсети из Медвежьегорская сообщают, что в их районе образуется новая свалка мусора.

Об этом сообщается в паблике «Медвежьегорск Online». 

«Интересно, кто разрешил свозить снег на поля около щебзавода. Приедьте и посмотрите, что за помойка теперь там. Но это треть беды. Какие-то моральные уроды вываливают теперь там строительный мусор. Когда же всë-таки поставят там камеру или фотоловушку, чтобы штрафовать этих нелюдей. Вся дорога до Лазарь-лампи завалена этим мусором, так теперь ещё и на полях свалку устраивают!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вандалы сожгли мусорный контейнер в микрорайоне Петрозаводска.

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Комментарии

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Zim
2021-05-05 10:39:32
Тут все вроде единодушны в том, что кто сваливает мусор - уроды, но почему тогда на Лессонен, когда она назвала уродами тех, кто мусорит во дворах уродами, тут всех собак спустили?
насмешница
2021-05-05 10:59:07
Zim, она назвала таких людей мразями.
Вы задаете хорошие вопросы.
Можно, например, ответить так. Просто гражданин, дающий взятку. повинен просто в преступлении, а государственный служащий, берущий или передающий взятку по вертикали, повинен в государственном преступлении. Кому много дано, с того много и спросится.
врунофф
2021-05-05 10:15:04
У них там шанделович депутат
Вася
2021-05-05 10:06:45
«Кто как обзывается, тот так и называется»
Изя
2021-05-05 09:48:03
Одни уроды вываливают , другие уроды не убирают , так и живём , не унываем в грязи и патриотизме ))
Leopol'd
2021-05-05 10:04:40
Изя, естт ещё третьи. Они не должны убирать, они назвались регоператором и просто собирают деньги.
Гость
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