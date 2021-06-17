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Морошка стала символом Карелии в «Серебряном ожерелье России»

Новости. Культура
11:03, 18 Июня 2021
фото: Республика Карелия / ВК

В Санкт-Петербурге размещен объект, символизирующий Карелию.

В Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости открыли выставку-инсталляцию «Серебряное ожерелье России». Арт-объект символизирует все регионы Северо-Запада туристической России. Карелия представлена в виде ягоды морошки. Об этом сообщает правительственный паблик в соцсети.

«11 серебряных бусин образуют ожерелье, и каждая бусина расположена в соответствии с географическим положением региона. Размер серебристого шара — 1,8 метра, рядом — QR-код, по нему можно узнать информацию о достопримечательностях региона. В разработке дизайна бусины для Республики Карелия участвовала оперная певица Ольга Перетятько, бусина выполнена в виде ягоды морошки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что выставка продлится до 16 сентября.

Ранее россияне рассказали, какое животное лучше всего олицетворяет страну.

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Комментарии

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кир
2021-06-18 11:27:03
"Дети войны" не нуждаются в дополнительной поддержке. Они с дополнительными деньгами после 80 лет и не голодают. В России всегда так, - вздохнул кот.
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