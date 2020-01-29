Мороз до минус 18 градусов ожидается завтра в Карелии

О погоде на 31 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Среднесуточная температура составит -7, -12 градусов, на севере и востоке местами подморозит до -18 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный ночью умеренный, днем слабый.

Столбик термометра остановится на отметке - 8, -10 градусов.