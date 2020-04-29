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Морозная ночь ожидает жителей Карелии 1 мая

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17:00, 30 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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О погоде на Первомай рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 мая будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-западный, днем переменных направлений слабый.

Ночная температура составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +5, +7.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью похолодает до -1, -6, местами до -9 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9.

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