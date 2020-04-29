Морозная ночь ожидает жителей Карелии 1 мая

О погоде на Первомай рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 1 мая будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-западный, днем переменных направлений слабый.
Ночная температура составит -1, -3 градуса, днем потеплеет до +5, +7.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью похолодает до -1, -6, местами до -9 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9.
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