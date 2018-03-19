Морозная погода сохранится в Карелии 20 марта

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О погоде на 20 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник 20 марта будет облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер ночью западный, северо-западный слабый, утром и днем северный, северо-восточный умеренный.
Температура ночью -8, -10, днем -5, -7 градусов.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель.
На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, ночью на юге западный, северо-западный умеренный.
Ночью похолодает до -7,-12, по северным районам -12,-17, местами до -22. Днем в районах ожидается -4, -9 градусов, на юге местами потеплеет до 0.
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