В четверг в Карелии будет морозно

О погоде на 11 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 11 февраля будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый.
Температура воздуха ночью -25, -27°С, днем -16, -18°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный, слабый.
Температура воздуха ночью -22, -27°С, местами до -32°С, днем -13, -18°С, местами до -23°С.
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