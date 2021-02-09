В четверг в Карелии будет морозно

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О погоде на 11 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 февраля будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью -25, -27°С, днем -16, -18°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный, слабый.

Температура воздуха ночью -22, -27°С, местами до -32°С, днем -13, -18°С, местами до -23°С.

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