Морозы не отступают – ночью 22 февраля в Карелии похолодает до -32

О погоде на 22 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 февраля будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью -22, -24°С, днем -18, -20°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой, на юго-западе местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -20, -25°С, на востоке местами до -32°С, днем -14, -19°С,на востоке до -22°С, на юго-западе -14,-19°С в течение суток.