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Морозы не отступают – ночью 22 февраля в Карелии похолодает до -32

Новости. Погода
17:00, 21 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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О погоде на 22 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 февраля будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью -22, -24°С, днем -18, -20°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой, на юго-западе местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -20, -25°С, на востоке местами до -32°С,  днем -14, -19°С,на востоке до -22°С, на юго-западе -14,-19°С в течение суток.

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