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Морозы помешали Карелии поставить рекорд по числу участников "Лыжни России" (ФОТО)

Новости. Спорт
14:45, 13 Февраля 2021
фото: страница Минспорта РК Вконтакте
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В Карелии сегодня прошел региональный этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021".

По данным министерства спорта Карелии, по всей республике на старт вышли около 7 тыс. человек. Их количество могло быть больше, но помешали морозы.

"В связи с низкими температурами и сложными климатическими условиями некоторые муниципальные районы перенесли массовую лыжную гонку на следующие выходные", - пояснили в Минспорта.

В Петрозаводске "Лыжня России" прошла на территории спортивного комплекса "Курган", где собрались более 2 тыс. участников.  Среди них была олимпийская чемпионка Евгения Медведева, представители министерства спорта и Центра спортивной подготовки Карелии.

Среди профессиональных спортсменов лучшими в своих возрастных категориях стали Анастасия Гладкова, Артем Прозоров, Екатерина Ядовина и Александр Андреев.

Любители лыжного спорта попробовали свои силы в массовых забегах на 500 метров для дошкольников и на 3300 метров для всех остальных.

Самыми юными участницами стали 2-летние Ксения Балашова, Анна Рой и Дарья Кайялайнен, а самым старшим – 88-летний Вейко Хакало. 



Участники получили традиционные шапочки с символикой соревнований, а победители гонок - кубки, дипломы и медали министерства спорта Российской Федерации.

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Комментарии

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Титов
2021-02-13 16:36:33
Зима в этом году удалась на славу , на лыжах можно ходить до апреля ....
театральный критик
2021-02-13 15:12:54
Бюджетников согнали ! - визжала либерастня :)
Гость
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