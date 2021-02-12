Морозы помешали Карелии поставить рекорд по числу участников "Лыжни России" (ФОТО)

В Карелии сегодня прошел региональный этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021".

По данным министерства спорта Карелии, по всей республике на старт вышли около 7 тыс. человек. Их количество могло быть больше, но помешали морозы.

"В связи с низкими температурами и сложными климатическими условиями некоторые муниципальные районы перенесли массовую лыжную гонку на следующие выходные", - пояснили в Минспорта.



В Петрозаводске "Лыжня России" прошла на территории спортивного комплекса "Курган", где собрались более 2 тыс. участников. Среди них была олимпийская чемпионка Евгения Медведева, представители министерства спорта и Центра спортивной подготовки Карелии.



Среди профессиональных спортсменов лучшими в своих возрастных категориях стали Анастасия Гладкова, Артем Прозоров, Екатерина Ядовина и Александр Андреев.



Любители лыжного спорта попробовали свои силы в массовых забегах на 500 метров для дошкольников и на 3300 метров для всех остальных.

Самыми юными участницами стали 2-летние Ксения Балашова, Анна Рой и Дарья Кайялайнен, а самым старшим – 88-летний Вейко Хакало.





Участники получили традиционные шапочки с символикой соревнований, а победители гонок - кубки, дипломы и медали министерства спорта Российской Федерации.