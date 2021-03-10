Жутко холодная ночь 11 марта в Карелии сменится дневным потеплением до -11

О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Завтра в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью западный, юго-западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью -20, -22°С, днем заметно теплее, до -7, -9°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью -18, -23°С, местами опустится до -30°С, днем -6, -11°С, местами до -16°С.