Морской офицер из Одессы получил паспорт РФ в Карелии

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МВД Карелии выдало российский паспорт бывшему капитану 3-го ранга украинских ВМС.
В советское время мужчина служил в Германии и на Северном флоте, однако после распада СССР моряк перевёлся на Украину к оставшимся там родственникам. Позже он уехал в Россию, где более четырёх лет безуспешно пытался легализоваться, пишет RT.
В среду, 17 июля, в Петрозаводске прошла церемония вручения российского паспорта 50-летнему бывшему офицеру Военно-морских сил Украины.
Мужчина подчеркнул, что в первую очередь займётся вопросом трудоустройства. По специальности он – инженер-экономист, а последним местом его работы было украинское МЧС, где он служил спасателем водолазной службы. Именно в этой сфере он и рассчитывает найти работу в России.
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