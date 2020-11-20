Мощный опасный ветер ожидается в Карелии в воскресенье: спасатели призывают к бдительности

МЧС по Карелии предупреждает о неблагоприятном погодном явлении в виде усиления ветра.

Спасатели со ссылкой на данные Карельского гидрометцентра предупреждают об ухудшении погодных условий в финале выходных.

Утром и днем в воскресенье, 22 ноября, в Карелии ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 18 территорий: Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы .

МЧС дает рекомендации: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.