Мощный ветер накроет Карелию: МЧС советует не садиться за руль и смотреть за детьми

МЧС сообщает, что республику ждет усиление ветра, последствия которого могут представлять опасность.

Ночью 17 февраля местами по республике, преимущественно по северным и западным районам, утром и днем 17 февраля в большинстве районов Карелии ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов днем до 23 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

"Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах", - сообщают спасатели.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить выход и выезд на лед и так далее.