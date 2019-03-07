Мошенник "Евгений" лишил супружескую пару из Карелии 150 тысяч рублей

Мужчина хотел продать катер, в итоге остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

Житель Медвежьегорска опубликовал объявление о продаже катера за 30 тысяч рублей на популярном Интернет-сервисе. Вскоре позвонил покупатель, представился "Евгением" и сообщил, что ему очень бы хотелось купить плавсредсвто для родственника. При этом звонящий пояснил, что сам находится в другом регионе, но в Карелии, как нарочно, сейчас гостят его знакомые, они и заберут катер.

Продавец катера общался с "покупателем" по телефону. Позже к обсуждению присоединилась и супруга местного жителя.

Во время телефонных переговоров у терминала на супружескую пару обратил внимание прохожий. Ему показалось подозрительным, что двое людей по указаниями некого абонента нажимают клавиши терминала. Он предупредил граждан, что так действуют мошенники. Однако, это не остановило жителей Медвежьегорска.

В итоге, будучи уверенными, что получают деньги от незнакомца, муж и жена перевели злоумышленнику со всех счетов свыше 150 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.