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Мошенник обманул любительницу синтезаторной музыки из Петрозаводска

Новости. Криминал
12:56, 16 Сентября 2021
фото: pixabay.com / Kevs19

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Жительница столицы Карелии пожелала приобрести синтезатор, но вместо этого лишилась денег.

В отдел петрозаводской полиции поступило заявление от 37-летней горожанки. Она сообщила, что с ее счета было незаконно списано более 67 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД.

На одном из сайтов женщина нашла объявление о продаже синтезатора за 12 тыс. рублей. Она связалась с продавцом и выяснила, что тот находится в Санкт-Петербурге.

При помощи мессенджера продавец предоставил видеозапись, подтверждавшую наличие инструмента. Стороны договорились о покупке.

Продавец прислал петрозаводчанке ссылку якобы для безопасного оформления доставки и попросил ввести реквизиты карты, в том числе код с оборотной стороны. Как только она это сделала, с ее счета были списаны 67340 рублей.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске дама перевела деньги на цветы и шампанское для несуществующих сотрудниц прокуратуры.

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