В Петрозаводске дама перевела деньги на цветы и шампанское для несуществующих сотрудниц прокуратуры

Мошенники обманули женщину, предложив ей приобрести презенты для сотрудниц прокуратуры, которые якобы должны нагрянуть с проверкой.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 46-летней горожанки. Она лишилась сбережений в результате обмана по телефону, информирует МВД.

Женщина исполняет обязанности директора одной из организаций. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником прокуратуры. Он сообщил, что организацию ждала внезапная проверка, к которой следовало подготовиться, чтобы она прошла успешно. Предполагалось, что проверяющие — женщины, которым следует вручить букеты цветов.

Петрозаводчанка согласилась оказать такой знак внимания и стала ждать, когда с ней свяжется менеджер цветочного магазина. Через несколько минут ей перезвонил некто и предложил доставку четырёх букетов роз общей стоимостью 22 тыс. рублей. Деньги следовало перечислить на номер банковской карты. Горожанка выполнила это.

Пострадавшая снова получила входящий звонок якобы из надзорного ведомства — помимо цветов ей посоветовали купить шампанское и конфеты, предложили организовать доставку через тот же цветочный салон. Уже знакомый голос озвучил новую сумму перевода — 47 600 рублей. Весь заказ обещали доставить в течение часа. Петрозаводчанка перевела и эту сумму. Потом несколько часов ожидала курьера.

Когда ни представитель надзорного ведомства, ни работник цветочного магазина не вышли на связь, женщина поняла, что, вероятно, общалась с мошенниками. Дама обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники оставили доверчивую жительницу Карелии без денег, но в сапогах.