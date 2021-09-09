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Мошенники оставили доверчивую жительницу Карелии без денег, но в сапогах

Новости. Происшествия
15:01, 14 Сентября 2021
фото: © kakprosto.ru

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Продажа сапог обернулась для жительницы Кемского района потерей 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В районах Карелии зарегистрировано два новых факта мошенничества.

В полицию Кемского района поступило заявление от 51-летней горожанки. Она сообщила, что лишилась денег, пытаясь продать товар.

На одном из сайтов женщина разместила объявление о продаже сапог. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель и сообщил, что готов их приобрести. Посредством мессенджера он прислал ссылку, якобы для оформления безопасной доставки, и попросил продавца ввести реквизиты карты. Как только она это сделала, баланс ее счета уменьшился более чем на 10 тысяч рублей.

Еще одной жертвой дистанционного мошенничества оказалась 57-летняя жительница одного из поселков в Лоухском районе. В ходе телефонного разговора якобы с сотрудником банка женщина узнала, что на ее счетах замечены подозрительные транзакции. Чтобы исправить ситуацию, собеседник предложил действовать по инструкции и попросил назвать данные карты.

Как только женщина сообщила реквизиты, а также продиктовала секретные коды, с ее счета было списано более 57 тысяч рублей.

В настоящее время по обоим фактам преступных деяний возбуждены уголовные дела.

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