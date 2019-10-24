Мошенник под видом военного оставил жителя Карелии без денег

Новости по теме
Загрузка...
Житель Суоярви разместил на популярной Интернет-площадке объявление о сдаче жилья в своем городе и был обманут, сообщили в МВД Карелии.
Покупатель быстро нашелся – в телефонном разговоре сообщил, что он военный и вскоре переедет в Карелию. Звонящего устроил вариант аренды, и он предложил перевести предоплату.
Думая, что будущий квартиросъемщик переводит ему деньги, гражданин самостоятельно через банкомат перечислил 188 тысяч рублей на счет злоумышленника. Аренда жилья составляла 11 тысяч рублей в месяц. Таким образом под сетования "военного" на тему "что-то все никак деньги не поступают" суоярвец сам более 20 раз совершал переводы небольшими суммами.
Полицейские проводят проверку.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
18.10.2019, 10:43
19.10.2019, 11:22
22.10.2019, 12:30
Аналитика
Сегодня 09:57
Обществоведение
Вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о создании в республике Центра скорой медицинской помощи.
23.10.2019 16:40
23.10.2019 14:46
22.10.2019 13:43
Чтиво
Сегодня 14:32
Частная жизнь
У Николая и Елены Фроловых девять детей. Это, согласитесь, необычайная редкость в наше время. Еще недавно они жили в совсем небольшом неблагоустроенном доме на окраине Медвежьегорска. Несколько дней назад многодетная семья вселилась в большую четырехкомнатную квартиру в центре города.
22.10.2019 12:30
22.10.2019 11:57
18.10.2019 10:43
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии