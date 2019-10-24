Мошенник под видом военного оставил жителя Карелии без денег

Житель Суоярви разместил на популярной Интернет-площадке объявление о сдаче жилья в своем городе и был обманут, сообщили в МВД Карелии.

Покупатель быстро нашелся – в телефонном разговоре сообщил, что он военный и вскоре переедет в Карелию. Звонящего устроил вариант аренды, и он предложил перевести предоплату.

Думая, что будущий квартиросъемщик переводит ему деньги, гражданин самостоятельно через банкомат перечислил 188 тысяч рублей на счет злоумышленника. Аренда жилья составляла 11 тысяч рублей в месяц. Таким образом под сетования "военного" на тему "что-то все никак деньги не поступают" суоярвец сам более 20 раз совершал переводы небольшими суммами.

Полицейские проводят проверку.