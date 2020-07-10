Мошенник притворился секретным военным и обманул жителя Петрозаводска

Злоумышленник представился представителем секретных войск, после чего обманул мужчину, согласившегося сдать ему квартиру.

В отдел петрозаводской полиции обратился 50-летний гражданин. С его банковской карты были похищены порядка 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как выяснилось, заявитель разместил на одном из сайтов объявление о том, что сдает квартиру. Ему перезвонил мужчина, который рассказал, что является военным. Он пояснил, что служит в секретных войсках и нуждается во временном жилье.

Мошенник предложил арендодателю оформить сделку без документального сопровождения и сразу получить предоплату в размене 20 тыс. рублей. Для этого требовалось дойти до банкомата, рассказывают в полиции.

Не вникая в суть происходящего, мужчина выполнил все необходимые манипуляции. Он продиктовал злоумышленнику данные для входа в свой личный кабинет. После этого на его телефон пришло уведомление о том, что от его имени пытаются оформить кредит на 115 тыс. рублей. Потерпевший обратился за помощью в банк и успел отменить заявку. Тем не менее, аферисты успели списать с его счета 9500 рублей.

По заявлению мужчины проводится проверка, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули хоккеиста из Карелии.