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Мошенник притворился секретным военным и обманул жителя Петрозаводска

Новости. Криминал
15:43, 11 Июля 2020
фото: © fotolia.com
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Злоумышленник представился представителем секретных войск, после чего обманул мужчину, согласившегося сдать ему квартиру.

В отдел петрозаводской полиции обратился 50-летний гражданин. С его банковской карты были похищены порядка 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как выяснилось, заявитель разместил на одном из сайтов объявление о том, что сдает квартиру. Ему перезвонил мужчина, который рассказал, что является военным. Он пояснил, что служит в секретных войсках и нуждается во временном жилье. 

Мошенник предложил арендодателю оформить сделку без документального сопровождения и сразу получить предоплату в размене 20 тыс. рублей. Для этого требовалось дойти до банкомата, рассказывают в полиции.

Не вникая в суть происходящего, мужчина выполнил все необходимые манипуляции. Он продиктовал злоумышленнику данные для входа в свой личный кабинет. После этого на его телефон пришло уведомление о том, что от его имени пытаются оформить кредит на 115 тыс. рублей. Потерпевший обратился за помощью в банк и успел отменить заявку. Тем не менее, аферисты успели списать с его счета 9500 рублей.

По заявлению мужчины проводится проверка, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули хоккеиста из Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-11 15:57:07
Не надо слёзы у читателя выдавливать. Чел и ранее сдавал квартирку, не платя налоги. В городе много таких квартирок. Пора их взять на учет в цифровом веке. А вы живете в своем семнадцатом. И ничего не видите.
Гость
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