Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Красная колонна проехала по Петрозаводску и Кондопоге (ФОТО) 2
07.11.2020 15:21
Вандалы испортили барельеф у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске (ФОТО) 14
Сегодня 10:50
Замглавы Минздрава Карелии оценила резерв коек для коронавирусных больных в республике 2
07.11.2020 16:44
Доллар взлетит до 250 рублей, прогнозирует экономист, предсказавший прошлые кризисы 8
07.11.2020 21:40
Новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки 7
Сегодня 08:49
Пьяный мотоциклист врезался в забор в деревне в Карелии (ФОТО) 1
07.11.2020 16:16

Мошенник заманил жертву в Петрозаводск обещанием продать два баяна

Новости. Общество
11:53, 08 Ноября 2020
фото: pxhere.com
Загрузка...

В карельской полиции рассказали детали сложной мошеннической схемы, жертвой которой стал житель Владимирской области, отправившийся в Карелию за баянами.

В петрозаводскую полицию обратился 37-летний житель Владимирской области. Он пришел в участок вместе с петрозаводчанином. Оба обратившихся оказались втянуты в мошенническую схему.

Как сообщает МВД по Карелии, житель Владимирской области нашел в Интернете объявление о продаже двух баянов. Общая стоимость инструментов составляла 77 тыс. рублей. Указывалось, что продавец якобы проживает в Петрозаводске.

Покупатель и продавец активно общались, в том числе по телефону. Житель Владимирской области получил фотографии и характеристики товара. Затем продавец попросил предоплату в размере 25 тыс. рублей. Покупатель согласился перевести 19 800 рублей, а оставшиеся 57 200 рублей обещал заплатить при личной встрече. 

Предоплата была перечислена. Владелец музыкальных инструментов выслал фотографию человека, державшего паспорт в руках, и указал адрес в карельской столице, по которому можно забрать покупку. Житель Владмирской области купил билет на поезд и отправился в Карелию забирать баяны. 

В Петрозаводске мужчина нашел указанный ему дом, позвонил в домофон и услышал незнакомый голос. В свою очередь, петрозаводчанин, встретив приезжего в подъезде, с удивлением узнал, что неизвестные использовали его фото для обманной сделки.

Горожанин пояснил, что не размещал объявлений о продаже инструментов, не получал денежных переводов, ни разу не общался с мужчиной из Владимирской области. В полицию мужчины направились вдвоем.

Оперативникам петрозаводчанин рассказал, что некоторое время назад в Интернете пытался оформить заем. Тогда от него потребовали выслать фотографию с паспортом. Однако кредитные средства он так и не получил, а о том, что фотографией могут воспользоваться злоумышленники, не думал.

Как сообщили в полиции, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Кондопоги отмахнулся от сотрудницы банка и перевел мошенникам 369 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-11-08 12:32:11
Уже давно перед человечеством стоит вопрос : "На фига козлу баян?"...
Саныч
2020-11-08 12:17:12
Лол, баян)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

Аналитика

05.11.2020 16:17
Капитал
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
Дежавю 2
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 8
05.11.2020 09:45
Батюшка, наденьте маску! 11
02.11.2020 11:17
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 13
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»