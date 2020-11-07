Мошенник заманил жертву в Петрозаводск обещанием продать два баяна

В карельской полиции рассказали детали сложной мошеннической схемы, жертвой которой стал житель Владимирской области, отправившийся в Карелию за баянами.

В петрозаводскую полицию обратился 37-летний житель Владимирской области. Он пришел в участок вместе с петрозаводчанином. Оба обратившихся оказались втянуты в мошенническую схему.

Как сообщает МВД по Карелии, житель Владимирской области нашел в Интернете объявление о продаже двух баянов. Общая стоимость инструментов составляла 77 тыс. рублей. Указывалось, что продавец якобы проживает в Петрозаводске.

Покупатель и продавец активно общались, в том числе по телефону. Житель Владимирской области получил фотографии и характеристики товара. Затем продавец попросил предоплату в размере 25 тыс. рублей. Покупатель согласился перевести 19 800 рублей, а оставшиеся 57 200 рублей обещал заплатить при личной встрече.

Предоплата была перечислена. Владелец музыкальных инструментов выслал фотографию человека, державшего паспорт в руках, и указал адрес в карельской столице, по которому можно забрать покупку. Житель Владмирской области купил билет на поезд и отправился в Карелию забирать баяны.

В Петрозаводске мужчина нашел указанный ему дом, позвонил в домофон и услышал незнакомый голос. В свою очередь, петрозаводчанин, встретив приезжего в подъезде, с удивлением узнал, что неизвестные использовали его фото для обманной сделки.

Горожанин пояснил, что не размещал объявлений о продаже инструментов, не получал денежных переводов, ни разу не общался с мужчиной из Владимирской области. В полицию мужчины направились вдвоем.

Оперативникам петрозаводчанин рассказал, что некоторое время назад в Интернете пытался оформить заем. Тогда от него потребовали выслать фотографию с паспортом. Однако кредитные средства он так и не получил, а о том, что фотографией могут воспользоваться злоумышленники, не думал.

Как сообщили в полиции, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Кондопоги отмахнулся от сотрудницы банка и перевел мошенникам 369 тысяч рублей.