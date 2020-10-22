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Мошенники гоняли 90-летнюю бабушку по городу, заставляя переводить им деньги

Новости. Происшествия
10:11, 23 Октября 2020
фото: © ТАСС / Станислав Красильников
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В Петрозаводске мошенники выманили у 90-летней старушки почти 300 тысяч рублей, подсказав, что надо говорить в банке при снятии денег, чтобы никто ничего не заподозрил, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по факту мошенничества в отношении 90-летней пенсионерки. Пожилая женщина указала, что ответила на телефонный звонок с незнакомого номера. Сначала ей сообщили, что в банковском отделении выявлена мошенница и необходимо заблокировать открытый там счет.

Следом за этим с петрозаводчанкой связался другой лже-сотрудник банка, который озвучил схему действий и просил при этом сохранять конфиденциальность. Злоумышленник не прекращал разговор всё время, пока пенсионерка находилась в отделении своего банка и закрывала счета, а потом ходила по городу в поисках подходящего банкомата для перевода сбережений.

Примечательно, что в отделении, куда обратилась заявительница, настоящая работница банка уточнила, зачем именно сейчас пенсионерка спешно закрывает счет. Но проинструктированная по телефону пожилая женщина ответила, что деньги ей нужны по семейным обстоятельствам.

Совершая переводы на продиктованный мошенниками счет, женщина не смогла отправить лишь две купюры. Однако 285 тысяч рублей были направлены якобы на резервный счет.

Псевдобанкир успокоил пожилую гражданку и сказал, что на следующий день к ней на дом придет сотрудник, заберет непринятые в терминале купюры и отдаст некие документы. Только дома, закончив разговор и придя в себя, пенсионерка поняла, что действовать таким образом настоящие сотрудники банка не могут и обратилась в полицию.

В настоящее время по указанным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает! Никогда не совершайте финансовых операций по наущению неизвестных вам лиц. В случае предложения перевести средства на "безопасный", "резервный", "специальный" счет, полученного по телефону, прекратите разговор и обратитесь самостоятельно в свой банк.

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